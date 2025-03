Stai estraendo o avventurandoti in una grotta? L'emoji martello e piccone potrebbe essere quello che fa per te. Sebbene questi strumenti siano utilizzati nel mining, l'emoji può essere utilizzato per comunicare qualsiasi cosa relativa alla costruzione, agli strumenti o persino alla scultura. Se stai scalpellando marmo, ghiaccio o roccia, avrai bisogno di martello e piccone.

Keywords: attrezzi, lavori manuali, manodopera, piccone e martello, utensili

Codepoints: 2692 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )