Sei in una situazione difficile? Potresti voler usare l'emoji del morsetto per dirlo ai tuoi amici. Mentre i morsetti (noti anche come vizi) sono strumenti usati in un'officina, è più probabile che l'emoji del morsetto venga usato metaforicamente che letteralmente. Poiché il morsetto è anche noto come vizio, potrebbe funzionare come un doppio senso per riferirsi a cattive abitudini che mettono qualcuno in una brutta posizione. Oppure, potrebbe essere usato in un modo bondage stravagante!

Keywords: fissare, morsa, morsetto, serrare, stringere, utensile

Codepoints: 1F5DC FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )