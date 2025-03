Non preoccuparti per la chiave, è già sbloccata. L'emoji sbloccato mostra un lucchetto dorato quadrato con la chiusura arrotondata aperta. L'emoji sbloccato viene utilizzato per esprimere che qualcosa è sbloccato e non necessita di una chiave o di una password. Questa emoji è spesso associata all'accesso a qualcosa come un documento importante. Puoi anche usare questa emoji quando ti sei dimenticato di bloccare qualcosa. Esempio: David, non hai bisogno di una password. Il computer è 🔓

Keywords: aperto, lucchetto

Codepoints: 1F513

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )