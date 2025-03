No te preocupes por la llave, ya está desbloqueada. El emoji desbloqueado muestra un candado dorado cuadrado con el cierre redondeado abierto. El emoji desbloqueado se usa para expresar que algo está desbloqueado y no necesita una clave o contraseña. Este emoji a menudo se asocia con tener acceso a algo como un documento importante. También puede usar este emoji cuando olvidó bloquear algo. Ejemplo: David, no necesitas una contraseña. La computadora es 🔓