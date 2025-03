Ang Mozambique flag emoji ay nagpapakita ng 3 pahalang na guhit na may teal sa itaas, itim sa gitna, at dilaw sa ibaba. Ang itim na guhit ay nakabalangkas sa puti sa itaas at ibaba. Sa kaliwang bahagi ay nakaupo ang isang pulang tatsulok na nagkokonekta sa lahat ng 3 guhit. Nakasentro sa pulang tatsulok ang isang dilaw na bituin na may libro at mga armas sa itaas.