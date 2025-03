Sinasabi nila na mahahanap mo ang sagot sa anumang tanong sa isang libro. Ang emoji ng bukas na aklat ay nagpapakita ng isang aklat na may asul na pabalat na malawak na nakabukas na may mga salita sa mga pahina. Ang estilo at kulay ng bukas na aklat na emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang open book na emoji ay karaniwang ginagamit sa mga pag-uusap tungkol sa pagbabasa o panitikan at maaaring matagpuan na may bookmark dito sa ilang platform. Maaari rin itong gamitin bilang isang palihim na paraan upang tawagan ang isang tao bilang isang "bukas na libro" dahil nagbabahagi sila ng masyadong maraming impormasyon. Halimbawa: "Huwag mong sabihin kay Karen ang lahat ng impormasyon. Siya ay isang bukas na libro 📖. lol"

Kopya

Keywords: aklat, nakabukas, nakabukas na aklat

Codepoints: 1F4D6

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )