Mag-link up tayo mamaya at mag-hang out! Ang link na emoji ay nagpapakita ng dalawang link ng isang chain. Maaari itong magamit upang pag-usapan ang tungkol sa isang chain, isang social na koneksyon, isang romantikong pares, o kahit na mga propesyonal na koneksyon sa networking. Ang emoji na ito ay maaari ding gamitin upang pag-usapan ang tungkol sa isang web link.