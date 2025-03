Ang emoji na ito ay nagpapakita ng regular, ginto o pilak na padlock, depende sa platform, na may susi na kasing laki ng lock mismo na nakaposisyon sa kanang bahagi. Ito ang uri ng padlock na nakikita mo sa isang locker ng paaralan o isang locker ng imbakan, dahil ito ay napakabigat na tungkulin at nagbibigay ng katatagan at kaligtasan. Ginagamit sa makasagisag na kahulugan, maaari rin itong mangahulugan na ikaw ay nasa isang relasyon, dahil ang iyong puso ay naka-lock.

Keywords: kandado, ligtas, naka-lock, nakasara, nakasarang kandado na may susi, sarado, susi

Codepoints: 1F510

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )