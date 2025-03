Maaaring i-unlock ng susi na ito ang dibdib na may hawak na napakahalagang kayamanan. Ito ay isang lumang susi, kaya alam mo na ang kayamanan ay antigo at magiging mas malaki ang halaga ngayon kaysa noon. Ang lumang key emoji ay nagpapakita ng isang antigong istilong key na may bukas na butas sa itaas nito. Ang lumang susi ay maaaring magbigay ng isang pakiramdam ng nakaraan, isang bagay na antigo at isang bagay na mahalaga. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang bagay na luma tulad ng isang dibdib, isang bagay na nagkakahalaga ng maraming lumang pera, o isang palatandaan sa impormasyon. Halimbawa: Mabubuksan lamang ang dibdib ni Lola gamit ang 🗝 na isinusuot niya sa kanyang leeg.

Keywords: lumang susi, naka-encrypt, naka-lock, susi

Codepoints: 1F5DD FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )