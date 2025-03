Kumuha ng larawan at huwag kalimutang ngumiti. Ang camera emoji ay ginagamit upang pag-usapan ang pagkuha ng mga larawan. Ang camera emoji ay nagpapakita ng isang maliit na rectangular point at shoot ng camera na may bilog na lens. Ang kulay at istilo ng emoji ng camera ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang camera emoji ay madalas na nauugnay sa mga larawan, portrait at photography. Gamitin ang emoji na ito kung pinag-uusapan mo ang pagkuha ng mga larawan o kailangan ng isang tao na kumuha ng larawan para sa iyo. Halimbawa: Si Jimmy ay papasok sa paaralan 📷 ngayon ng 6pm. Magsuot ng asul!

Keywords: camera, video

Codepoints: 1F4F7

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )