Ang instrumentong ito ng ika-19 na siglo ay hindi madaling matutunan. Ito ay isang squeeze box (hand-held bellow-driven free reed aerophones) na puno ng hangin at mga piano key. Ito ay hindi isang maliit na instrumento, sa halip ito ay napakalaki na kailangan ng iyong buong katawan upang tugtugin ito. Ang accordion emoji ay nagpapakita ng tradisyonal na ayon sa mga susi, nakaunat na nakabukas. Ang akordyon ay may maganda at kakaibang tunog kapag tama ang pagtugtog. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa akordyon, isang bagay na antigo, o isang bagay na maaaring medyo mahirap matutunan. Halimbawa: Gustong matutunan ni Brenda kung paano maglaro 🪗 Sana may soundproof siyang kwarto para magpraktis .

Keywords: accordion

Codepoints: 1FA97

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )