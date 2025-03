Questo strumento del XIX secolo non è facile da imparare. È una scatola da spremere (aerofoni ad ancia libera a soffietto) piena di tasti d'aria e di pianoforte. Non è uno strumento piccolo, piuttosto è così grande che ci vuole tutto il tuo corpo per suonarlo. L'emoji della fisarmonica mostra un accordo tradizionale con i tasti, aperti. La fisarmonica ha un suono bellissimo e unico se suonata correttamente. Usa questa emoji quando parli della fisarmonica, qualcosa di antico o qualcosa che potrebbe essere un po' difficile da imparare. Esempio: Brenda vuole imparare a suonare 🪗 Spero che abbia una stanza insonorizzata per esercitarsi .

Keywords: concertina, fisarmonica, organetto

Codepoints: 1FA97

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )