Nessun suono consentito! La campana con una barra nel mezzo significa che è ora di stare zitti. Quando vedi questa emoji, significa che è ora di controllare tutti i tuoi dispositivi per assicurarti che tutte le suonerie, gli avvisi e qualsiasi altro oggetto rumoroso siano disattivati. Usa questa emoji quando non vuoi interruzioni da fonti esterne. O vuoi che sia completamente silenzioso o che coloro che sono insieme ascoltino solo una singola fonte e non siano distratti da altri squilli o avvisi. Esempio: non dimenticare che tutti i telefoni devono essere 🔕 "

Keywords: campana, campana sbarrata, silenzio

Codepoints: 1F515

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )