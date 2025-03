L'audio del tuo video è basso? Potresti utilizzare l'emoji a basso volume dell'altoparlante per esprimerlo visivamente in un messaggio. L'emoji dell'altoparlante a basso volume mostra un altoparlante rotondo in metallo senza linee audio. Questa emoji viene spesso utilizzata quando si parla di un video o di musica il cui suono è impostato su un livello basso. Questa emoji può essere utilizzata anche se stai annunciando qualcosa in un messaggio. Esempio: Brad il volume è troppo basso 🔈. Non riesco a sentire niente.

Keywords: altoparlante a basso volume, altoparlante a volume basso, basso volume, volume basso

Codepoints: 1F508

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )