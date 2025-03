Cos'è lo smooth jazz senza il sassofono? Questo strumento in ottone è popolare nelle bande di ottoni in luoghi come New Orleans e in ambienti romantici. L'emoji mostra un sassofono in ottone in posizione verticale. Usa questa emoji quando parli di musica, in particolare musica jazz, ottoni, New Orleans, una festa o anche un ambiente romantico. Esempio: adoro la musica jazz. Il sassofono mi fa sentire così bene. 🎷

Copia

Keywords: musica, sassofono, sax, strumento, strumento musicale

Codepoints: 1F3B7

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )