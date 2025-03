Questa emoji mette in mostra uno strumento popolare, che appartiene al gruppo delle percussioni. L'immagine varia su un numero di piattaforme, ma di solito è vista come un singolo rullante (piuttosto che un intero set) in una colorazione rossa o blu, simile a quella che si potrebbe trovare in una banda musicale. Il tamburo è abbinato a bacchette marroni o marrone chiaro poste sopra lo strumento in una posizione incrociata, come se il batterista avesse appena finito di suonare.

Keywords: bacchette, musica, tamburo

Codepoints: 1F941

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )