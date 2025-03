Questo barile di metallo viene utilizzato per la spedizione di merci alla rinfusa e le sue dimensioni sono uno standard internazionale. L'originale barile di petrolio in legno da 42 galloni fu standardizzato e adottato dall'industria petrolifera nel 1872. Pesava quasi 300 libbre quando era pieno di petrolio greggio. Le dimensioni della canna lo rendevano redditizio per la spedizione e facile da spostare, proprio come la versione moderna di oggi. Alcuni emoji raffigurano il tamburo nel suo caratteristico colore blu.

Keywords: barile, barile di petrolio, bidone, fusto, petrolio

Codepoints: 1F6E2 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )