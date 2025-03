Ang metal barrel na ito ay ginagamit para sa pagpapadala ng bulk cargo, at ang laki nito ay isang internasyonal na pamantayan. Ang orihinal na 42-gallon na kahoy na bariles ng langis ay na-standardize at pinagtibay ng industriya ng petrolyo noong 1872. Tumimbang ito ng halos 300 pounds kapag puno ng krudo. Dahil sa laki ng bariles, kumikita ito para sa pagpapadala at madaling ilipat, katulad ng modernong bersyon ngayon. Inilalarawan ng ilang emoji ang drum sa kulay asul nitong signature.

Keywords: drum, drum ng langis, langis

Codepoints: 1F6E2 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )