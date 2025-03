Le mele rosse, spesso associate ai maestri, sono frutti dal sapore dolce che crescono sui rami dei meli. Esistono oltre 7.500 varietà di mele in tutto il mondo, 2.500 delle quali vengono attualmente coltivate negli Stati Uniti. Con circa 80 calorie per pezzo, senza tracce di grassi, colesterolo o sodio, una mela è il frutto perfetto da concedersi quando si ha voglia di qualcosa di dolce! Usa questa emoji quando scrivi ai tuoi insegnanti preferiti. Scrivi questa emoji una volta al giorno per tenere lontano il medico ;)

Keywords: frutta, mela, rossa

Codepoints: 1F34E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )