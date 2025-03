Perché pagare $ 30 per toast con avocado in California quando puoi ottenere questa emoji gratuitamente. L'avocado è un frutto cremoso che viene spesso inserito nella categoria delle verdure. Il sano avocado verde viene utilizzato in alimenti come guacamole, tacos, insalate, bugers, toast, panini, pasta... e molte altre opzioni alimentari. Alcune persone lo mangiano anche da solo!