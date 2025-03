Stai cercando di perdere peso? O ti piace solo l'insalata? Un'insalata verde è un'opzione salutare per chi è a dieta o semplicemente cerca di ottenere una sferzata di energia. L'emoji dell'insalata verde mostra una ciotola di lattuga verde, con verdure come pomodori e cetrioli. L'emoji è spesso usato quando si parla di cibi sani, diete, perdita di peso, esercizio fisico, alimentazione sana e vegetariani. Basta non sostituire una vera insalata con questa emoji. La tua dieta potrebbe non funzionare. Esempio: Greg mangia solo 🥗 questo mese. Ha perso 10 chili.

