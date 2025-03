Sapevi che una carota può essere uno dei cibi più sani? Sono ricchi di fibre, vitamine e minerali e sono stati collegati all'abbassamento del colesterolo e alla vista migliore! Sebbene non sia possibile ottenere quei benefici per la salute dall'emoji, l'emoji della carota può essere utilizzata per mostrare un pasto che stai preparando o per far sapere alle persone che stai iniziando a mangiare in modo più sano. Nel periodo pasquale, prova ad abbinarlo all'emoji del coniglietto per mostrare la tua eccitazione per i festeggiamenti.

Copia

Keywords: carota, cibo, ortaggio, radice

Codepoints: 1F955

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )