Questa emoji, da non confondere con l'emoji del maiale, mette in mostra strisce di maiale appena cucinate, croccanti alla perfezione. Invialo alla tua famiglia quando vuoi far loro sapere che cucinerai la colazione. Puoi anche inviarlo ai tuoi amici, quando vuoi uscire a cena insieme.

Keywords: bacon, carne, cibo, pancetta

Codepoints: 1F953

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )