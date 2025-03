Questa emoji è la classica rappresentazione di un vaso di miele, simile a quello da cui vedresti Pooh Bear mangiare, godendosi ogni goccia di miele dorato. Questo delizioso nettare d'api può essere utilizzato anche in diversi contesti! Dal momento che è spesso usato come vezzeggiativo, puoi inviarlo al tuo amico per dirgli quanto pensi che sia dolce!

Copia

Keywords: barattolo di miele, miele, ristorante, vaso, vaso di miele

Codepoints: 1F36F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )