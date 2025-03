Il ghiaccio tritato è un dolce gelato croccante che è molto popolare nelle giornate calde. L'emoji del ghiaccio tritato mostra una ciotola piena di ghiaccio tritato, un cucchiaio corto e un dolce sciroppo fruttato in cima. I dessert di ghiaccio tritato sono simili ai coni di neve, ma vengono creati radendo il ghiaccio da un grande blocco di ghiaccio anziché frantumare il ghiaccio come in un cono di neve. Questa emoji da far venire l'acquolina in bocca emana una sensazione di giornate estive, dolci dessert e momenti divertenti all'aperto al caldo. Usa questa emoji quando parli di dessert surgelati, ghiaccio tritato, gelato, ora legale o qualcosa di dolce. Esempio: il ghiaccio tritato è il nostro dolcetto estivo preferito 🍧.

Keywords: estate, ghiaccio, granita, granita siciliana, sicilia

Codepoints: 1F367

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )