È difficile aggrottare la fronte mentre si mangia il gelato... a meno che tu non sia intollerante al lattosio. Il gelato è una delizia dolce e ghiacciata che potrebbe richiedere una pallina di gelato e un po' di forza delle braccia per uscire dal secchio se è troppo ghiacciato. L'emoji del gelato mostra una ciotola con una pallina di gelato alla vaniglia e una guarnizione. Tradizionalmente, il gelato è prodotto con latte o panna ed è aromatizzato con diversi elementi come zucchero, cacao o vaniglia. Ci sono opzioni non casearie, vegane e senza zucchero. Un gelataio di solito vende gelati ai bambini dei quartieri da un camioncino dei gelati. Usa questa emoji quando parli di gelato, dessert, qualcosa di dolce, bambini, estate, cibi surgelati e qualsiasi cosa relativa al gelato, come un gelataio, un camioncino dei gelati o una gelateria. Esempio: mamma, arriva il gelataio! Posso per favore avere un po' di 🍨.

Keywords: coppa di gelato, crema, gelato, ristorante

Codepoints: 1F368

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )