Il est difficile de froncer les sourcils en mangeant de la crème glacée... sauf si vous êtes intolérant au lactose. La crème glacée est une gâterie sucrée et glacée qui peut nécessiter une cuillère à crème glacée et un peu de force de bras pour sortir du seau si elle est trop gelée. L'emoji de la crème glacée montre un bol avec une boule de glace à la vanille et une garniture. Traditionnellement, la crème glacée est fabriquée à partir de lait ou de crème laitière et est aromatisée avec différents éléments comme le sucre, le cacao ou la vanille. Il existe des options non laitières, végétaliennes et sans sucre. Un marchand de glaces vend généralement de la crème glacée aux enfants des quartiers à partir d'un camion de crème glacée. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de crème glacée, d'un dessert, de quelque chose de sucré, d'enfants, de l'été, d'aliments surgelés et de tout ce qui a trait à la crème glacée, comme un marchand de glaces, un camion de glaces ou un glacier. Exemple : Maman, le marchand de glaces arrive ! Puis-je en avoir s'il vous plait 🍨.

Keywords: crème, dessert, glace, sucré

Codepoints: 1F368

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )