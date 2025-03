Le vin est une boisson alcoolisée élégante qui se décline en de nombreux styles et saveurs. Il est créé en faisant fermenter des raisins et en ajoutant différentes saveurs et sucres. L'emoji verre à vin montre un verre à pied rempli de vin rouge. Le vin est fait dans les vignobles et de nombreux adultes aiment aller dans les vignobles pour une dégustation de vin. Saviez-vous? Le mot vin vient d'un mot proto-germanique "winam" qui signifie raisin. Quelqu'un qui est expert en vin s'appelle un sommelier. Utilisez l'emoji du vin lorsque vous parlez de vin, de dîners, de cérémonies de mariage, de soirées entre dames, de fêtes d'anniversaire, de restaurants et de vignobles. Le vin est aussi un symbole de romantisme et de grande classe. Exemple : Nous aurons besoin d'au moins 50 bouteilles de vin pour faire plaisir à la belle-mère de Jim. Elle adore boire🍷.

Keywords: verre, verre de vin, vin

Codepoints: 1F377

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )