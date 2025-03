Si vous êtes né avant les années 1970, vous vous souviendrez d'une époque sans boîtes à boissons. En 1963, un Suédois du nom de Ruben Rausing a découvert que le préemballage du lait dans des cartons plus petits était plus efficace pour le marché. Plus de 10 ans plus tard, en 1974, la toute première boîte à boissons a été introduite sur le marché. Désormais, vous ne verrez pas la boîte à lunch ou l'heure du goûter d'un enfant sans une gamme de boîtes de jus ou de boîtes de lait. Merci, Ruben, pour la grande découverte! Il existe différentes versions de l'emoji de la boîte à jus qui comportent des raisins, des pommes, du punch aux fruits ou des oranges.

Keywords: briquette de jus, carton, jus de fruits

Codepoints: 1F9C3

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )