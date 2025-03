Se sei nato prima degli anni '70, ricorderai un tempo senza scatole per bevande. Nel 1963, uno svedese di nome Ruben Rausing scoprì che il preconfezionamento del latte in cartoni più piccoli era più efficiente per il mercato. Oltre 10 anni dopo, nel 1974, fu introdotto sul mercato il primo contenitore per bevande. Ora non vedrai il pranzo al sacco di un bambino o l'ora della merenda senza una serie di scatole di succhi o scatole di latte. Grazie, Ruben, per la grande scoperta! Esistono alcune versioni diverse dell'emoji juide box che presentano uva, mele, punch alla frutta o arance.

Keywords: bevanda in brick, bevanda monodose, succo di frutta in cartone

Codepoints: 1F9C3

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )