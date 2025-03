Se você nasceu antes da década de 1970, vai se lembrar de uma época sem caixas de bebidas. Em 1963, um sueco chamado Ruben Rausing descobriu que o leite pré-embalado em caixas menores era mais eficiente para o mercado. Mais de 10 anos depois, em 1974, a primeira caixa de bebidas foi lançada no mercado. Agora você não verá a lancheira ou a hora do lanche de uma criança sem uma variedade de caixas de suco ou leite. Obrigado, Ruben, pela grande descoberta! Existem algumas versões diferentes do emoji caixa de jude que apresentam uvas, maçãs, ponche de frutas ou laranjas.

Keywords: caixa de suco, suco de caixa

Codepoints: 1F9C3

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )