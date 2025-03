Sedento? Pegue uma bebida gelada. Você será capaz de engolir com um canudo. O emoji de copo com canudo mostra um copo estreito com tampa e canudo. A cor e a forma do emoji variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de copo com canudo costuma ser usado para falar sobre a sede de alguém, uma lanchonete ou até mesmo uma festa em casa. Use este emoji ao falar sobre sua bebida favorita, lanchonete ou obsessão por canudos dobráveis. Exemplo: Katy tem 30 🥤 em seu carro. Ela precisa fazer algum controle de danos.

Copiar

Keywords: copo com canudo, suco

Codepoints: 1F964

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )