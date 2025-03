Levante suas taças para um brinde com champanhe. É hora de comemorar. Champanhe, prosecco e outros vinhos espumantes são populares em celebrações como casamentos, véspera de Ano Novo e brunch! O emoji de garrafa com rolha estourando mostra uma garrafa estilo champanhe com uma rolha levemente removida do topo e líquido espirrando da boca da garrafa. Champagne é um vinho carbonatado feito de uvas fermentadas e cana-de-açúcar. A garrafa de champanhe costuma ser associada a comemorações e ocasiões especiais. Use este emoji para falar sobre casamentos, aniversários, réveillon, promoções, férias, almoços de domingo, festas e champanhe. Exemplo: Estamos festejando hoje à noite na casa de John. Traga uma garrafa🍾

Keywords: bar, champanha, champanhe, espumante, garrafa, garrafa de champanhe

Codepoints: 1F37E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )