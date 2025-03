As cebolas são uma escolha popular para apimentar e adicionar sabor aos alimentos, mas também se enquadram na categoria de hálito fedorento. O emoji de cebola mostra uma cebola inteira ainda com a casca. A cebola é muito popular em pratos, mas enquanto faz a comida cheirar bem, a pessoa que come a comida pode querer comer uma menta depois. Cebolas também são conhecidas por fazer os olhos das pessoas lacrimejarem ao cortá-las. Use este emoji para descrever alguém com respiração horrível, alguém que está chorando ou alguém com olhos lacrimejantes.

Exemplo: “O filme foi tão triste, preciso assistir algo alegre agora 😥”

