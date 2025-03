Ang mga sibuyas ay isang popular na pagpipilian para sa pampalasa at pagdaragdag ng lasa sa pagkain, ngunit kabilang din ang mga ito sa kategorya ng mabahong hininga. Ang onion emoji ay nagpapakita ng isang buong sibuyas na may balat pa. Ang sibuyas ay napakapopular sa mga pinggan ngunit habang pinapabango nito ang pagkain, maaaring gusto ng taong kumakain ng pagkain na huminga pagkatapos. Ang mga sibuyas ay kilala rin na nakakapagpaluha ng mga mata ng mga tao kapag pinuputol ang mga ito. Gamitin ang emoji na ito para ilarawan ang isang taong may nakakatakot na hininga, isang taong umiiyak, o isang taong may tubig na mga mata.

Halimbawa: "Napakalungkot ng pelikula, kailangan kong manood ng masaya ngayon 😥"

Kopya

Keywords: pampalasa, sibuyas

Codepoints: 1F9C5

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )