Paano mo gusto ang iyong pretzel? Malutong, maalat at masarap o malambot, matamis at katakam-takam. Ang mga pretzel ay masarap na twisted treat at maraming matatanda ang gustong kumuha ng mga ito ng masarap na German beer. Siguraduhing may malapit na tubig, talagang tuyo nila ang iyong bibig.