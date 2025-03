Naghahanap ng matamis at malusog? Bakit hindi kumuha ng peach. Ang peach emoji ay malinaw na isang prutas, ngunit karaniwang ginagamit upang pag-usapan ang tungkol sa mga puwit dahil ang prutas ay hugis ng isang buttox. Ang peach emoji ay nagpapakita ng peach na may tupi sa gitna at berdeng dahon sa itaas. Maaaring gamitin ang peach emoji para pag-usapan ang tungkol sa prutas, malusog na pamumuhay, at matatamis na pagkain. Karaniwan din itong ginagamit upang pag-usapan ang mga puwit. Ang emoji na ito ay maaaring gamitin sa isang magiliw na paraan o sa isang mas sekswal na paraan. Halimbawa: Woah, tingnan mo kay Jen. 🍑Ibinababa ko ang pizza na ito at gumagawa ng mas maraming squats.

Keywords: halaman, peach, prutas

Codepoints: 1F351

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )