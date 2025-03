Cerchi qualcosa di dolce e salutare? Perché non prendere una pesca. L'emoji della pesca è chiaramente un frutto, ma è comunemente usato per parlare di mozziconi perché il frutto ha la forma di un gluteo. L'emoji della pesca mostra una pesca con una piega al centro e foglie verdi in alto. L'emoji della pesca può essere usata per parlare di frutta, vita sana e dolci prelibatezze. È anche comunemente usato per parlare di mozziconi. Questa emoji può essere usata in modo amichevole o più sessuale. Esempio: Woah, guarda quello di Jen. 🍑Sto mettendo giù questa pizza e facendo più squat.

Keywords: frutta, pesca

Codepoints: 1F351

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )