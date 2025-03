Una patata può essere utilizzata in tanti modi diversi quando si cucina un pasto. L'emoji della patata assomiglia alla classica patata color ruggine che può essere utilizzata in qualsiasi cosa, dagli stufati al purè di patate. Questa emoji può essere usata per descrivere un piatto che stai creando o una nuova ricetta che stai provando che include le patate. Nella sua forma non letterale, è usato come un subdolo insulto alla personalità o all'aspetto di qualcuno.

Keywords: cibo, ortaggio, patata, tubero

Codepoints: 1F954

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )