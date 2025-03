Questa emoji mette in mostra un piatto comune in molte culture asiatiche, più spesso visto nella cucina indiana e giapponese. Il piatto in questione può contenere una varietà di verdure per preparare un delizioso pasto vegetariano o può essere abbinato alla carne, per una cena più sostanziosa simile allo stufato.

Keywords: curry, riso, riso al curry, ristorante

Codepoints: 1F35B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )