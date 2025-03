Questa emoji mostra uno spuntino giapponese semplice ma delizioso: un cracker di riso! Questo snack sano e croccante è avvolto in alghe (Nori, in giapponese) ed è uno dei preferiti dai fan nel loro paese. Oltre ad essere estremamente dietetico, ha anche molto più sapore delle gallette di riso che abbiamo imparato a risentirci in Nord America.

Keywords: galletta di riso, riso

Codepoints: 1F358

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )