Ricevere un biscotto della fortuna in un ristorante cinese dopo il pasto è un alimento base. Questo piccolo biscotto croccante al gusto di vaniglia ti dirà il tuo futuro, spesso in relazione alla tua vita amorosa, al successo e potrebbe anche darti alcuni numeri fortunati (utile per il tuo prossimo acquisto di biglietti della lotteria!) Invia l'emoji del biscotto della fortuna ai tuoi amici quando ti senti fortunato, augura buona fortuna a qualcuno o semplicemente quando hai voglia di un delizioso pranzo nel tuo ristorante cinese preferito.

Keywords: biscotto della fortuna, profezia

Codepoints: 1F960

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )