Una scodella di riso cotto è il piatto caldo perfetto da consumare a colazione, pranzo o cena. Questa emoji raffigura una sana porzione di riso, in una ciotola nera, rossa o bianca, a seconda della piattaforma in cui viene visualizzata. Il riso è popolare in tutto il mondo in diverse varietà: è un alimento delizioso, ricco di sostanze nutritive e fibre. Ti piace il riso a chicco corto o a chicco lungo?

Copia

Keywords: riso, riso bollito, ristorante

Codepoints: 1F35A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )