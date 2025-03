È un cocomero quello che vedo? Deve essere estate! L'emoji dell'anguria urla giorno in spiaggia, al lago o al parco. L'emoji dell'anguria mostra una fetta di anguria con una buccia verde, un centro rosa e semi neri. Questo dolce frutto pieno d'acqua è perfetto per una giornata calda. È un frutto popolare da tagliare e mangiare da solo o anche da incorporare in un cocktail. Sebbene sia un frutto pesante da trasportare fisicamente, la sua versione emoji è praticamente priva di peso e ampiamente utilizzata nei post estivi durante le giornate calde! Esempio: “Festa in spiaggia la prossima settimana!! Non vedo l'ora di vedervi tutti 🍉👙🌊”

Keywords: anguria, frutta

Codepoints: 1F349

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )