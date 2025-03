Questa emoji agrumata arancione è pronta per essere sbucciata, smontata e mangiata dalla borsa piena. L'emoji del mandarino sembra un frutto arancione rotondo con una foglia che sporge in alto. Molte persone usano questa emoji per rappresentare sia il mandarino che l'arancia... sono praticamente fratelli di frutta perduti da tempo comunque. Questa emoji è anche spesso associata a cocktail come le mimose che richiedono succo d'arancia o stati come la Florida che producono molte arance.

Esempio: “Stacy, venerdì facciamo le mimose!!🍊

Keywords: arancia, frutta, mandarino

Codepoints: 1F34A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )