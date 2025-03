Cet emoji d'agrumes orange est prêt à être pelé, séparé et mangé par le sac plein. L'emoji mandarine ressemble à un fruit orange rond avec une feuille qui dépasse en haut. Beaucoup de gens utilisent cet emoji pour représenter à la fois la mandarine et l'orange... ce sont de toute façon des frères et sœurs de fruits perdus depuis longtemps. Cet emoji est aussi souvent associé à des cocktails comme les mimosas qui nécessitent du jus d'orange, ou des états comme la Floride qui produisent beaucoup d'oranges.

Exemple : « Stacy, vendredi on fait des mimosas !! 🍊

Keywords: fruit, mandarine, orange

Codepoints: 1F34A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )