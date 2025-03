Le kiwi est un fruit populaire également connu sous le nom de groseille de Chine dans certaines parties du monde. L'emoji montre un fruit vert clair à moitié coupé avec des graines au milieu et une peau brune. Le kiwi est connu pour ses bienfaits pour la santé. Il est très riche en nutriments et peu calorique. C'est aussi très savoureux et rafraîchissant. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de kiwi, de santé, de forme physique ou de quelque chose de sucré. Exemple : J'aimerais ajouter du 🥝 à ma recette de salade de fruits pour la fête de ce week-end.

Keywords: fruit, kiwi

Codepoints: 1F95D

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )