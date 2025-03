Cet emoji met en valeur un fruit vert délicieux et sain, la poire. Cet emoji est assez explicite. Vous pouvez l'envoyer à votre ami lorsque vous avez envie d'une collation légère mais sucrée. Cependant, lorsqu'elle est utilisée dans un terme non littéral, la poire peut symboliser des hanches tout en courbes, en particulier chez une femme, et peut être utilisée comme une insinuation sexuelle.

Keywords: fruit, poire

Codepoints: 1F350

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )