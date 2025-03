La mangue tropicale est un fruit populaire pour se rafraîchir quand il fait chaud dehors. La saveur de mangue est souvent utilisée dans les friandises, les boissons et les repas d'été. L'emoji montre une mangue aux couleurs rouges et vertes avec une feuille attachée au sommet. Le fruit est très sain et sucré, et cet emoji est souvent utilisé pour représenter une collation saine ou quelque chose de tropical.

Exemple : "Après mon entraînement, je vais acheter des aliments sains" 🥭

Keywords: fruit, mangue, tropical

Codepoints: 1F96D

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )