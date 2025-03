L'emoji sandwich montre un sandwich à deux tranches avec diverses viandes, fromages et légumes à l'intérieur. Les sandwichs sont des plats très populaires à l'heure du déjeuner et sont également faciles à emballer pour les longues randonnées, les déjeuners en sac brun pour les enfants et les petites collations.

Keywords: pain, sandwich

Codepoints: 1F96A

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )